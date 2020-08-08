Десять частных домов загорелись в Самаре: кадры пожара

В субботу, 8 августа, в частном секторе Железнодорожного района Самары начался крупный пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Уточняется, что информация о возгорании поступила в дежурную часть в 03.50 по местному времени. После чего, прибывшие на место спасатели обнаружили, что горит жилой дом, а также прилегающие к нему надворные постройки.

«В 05.17 объявлен повышенный ранг вызова - пожар № 3, происходит горение 10 частных домов, общая площадь 1300 кв.метров», - уточняется в сообщении.

По данным МЧС, в результате произошедшего пострадавших нет, эвакуация людей не проводилась.

Для ликвидации пожара были привлечены более 90 спасателей и 29 единиц специальной техники. На данный момент ведется наращивание группировки, ситуация находится на контроле ведомства.