Трамп заявил о нежелании России видеть его следующим президентом США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что российские власти не хотят его переизбрания.

«Последний человек, которого Россия хочет видеть на посту президента - это Дональд Трамп. Потому что никто не был так суров с Россией, как я», - заявил американский лидер в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter-аккаунте Белого дома.

В качестве аргументов Трамп назвал несколько «суровых» решений, в числе которых санкции против «Северного потока - 2» и «Турецкого потока», а также укрепление вооружения США.

В то же время, американский президент добавил, что Китай и Иран тоже не хотят его победы на выборах.

Ранее контрразведка США выступила с заявлением, что Москва якобы пытается «продвинуть» Трампа, а его основного соперника Джо Байдена, напротив, «очернить». При этом, Китай и Иран намерены помешать действующему американскому лидеру победить.