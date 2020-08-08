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Трамп заявил о нежелании России видеть его следующим президентом США

Светлана Головина
06:27 08.08.2020
По его словам, причиной этому является принятие им «суровых» решений в отношении российской стороны.
Трамп заявил о нежелании России видеть его следующим президентом США
© Фото: Kevin Dietsch Consolidated News Photos Globallookpress

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что российские власти не хотят его переизбрания.  

«Последний человек, которого Россия хочет видеть на посту президента - это Дональд Трамп. Потому что никто не был так суров с Россией, как я», - заявил американский лидер в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter-аккаунте Белого дома.

В качестве аргументов Трамп назвал несколько «суровых» решений, в числе которых санкции против «Северного потока - 2» и «Турецкого потока», а также укрепление вооружения США.

В то же время, американский президент добавил, что Китай и Иран тоже не хотят его победы на выборах.

Ранее контрразведка США выступила с заявлением, что Москва якобы  пытается «продвинуть» Трампа, а его основного соперника Джо Байдена, напротив, «очернить». При этом, Китай и Иран намерены помешать действующему американскому лидеру победить.

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