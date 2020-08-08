Число жертв при посадке самолета в Индии достигло 20
Всего на борту лайнера было 190 человек, среди которых 174 взрослых, 10 детей, два пилота и четыре члена экипажа.
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Количество погибших при жесткой посадке пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании на западе Индии возросло до 20 человек.
По последним данным, более 140 пассажиров получили ранения различной степени тяжести.
«Число погибших, в том числе четверо детей, вероятно, возрастет, поскольку многие раненые находятся в тяжелом состоянии.», - пишет издание Hindustan Times со ссылкой на местных властей.
Во время посадки 7 августа самолет раскололся на две части после того, как упал со склона - сильно пострадала его носовая часть и кабина пилотов. Всего на борту лайнера, совершавшего рейс из Дубая, в аэропорт Кожикоде было 190 человек, среди которых 174 взрослых, 10 детей, два пилота и четыре члена экипажа.