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Число жертв при посадке самолета в Индии достигло 20

Светлана Головина
06:11 08.08.2020
Всего на борту лайнера было 190 человек, среди которых 174 взрослых, 10  детей, два пилота и четыре члена экипажа.
Число жертв при посадке самолета в Индии достигло 20
© Фото: XinHua Globallookpress

Количество погибших при  жесткой посадке пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании на западе Индии возросло до 20 человек.

По последним данным, более 140 пассажиров получили ранения различной степени тяжести.

 «Число погибших, в том числе четверо детей, вероятно, возрастет, поскольку многие раненые находятся в тяжелом состоянии.», - пишет издание Hindustan Times со ссылкой на местных властей.

Во время посадки 7 августа самолет раскололся на две части после того, как упал со склона - сильно пострадала его носовая часть и кабина пилотов.  Всего на борту лайнера, совершавшего рейс из Дубая, в аэропорт Кожикоде было 190 человек, среди которых 174 взрослых, 10  детей, два пилота и четыре члена экипажа.

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