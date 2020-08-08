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В России стартовал последний день ЕГЭ

Анна Берестовая
05:58 08.08.2020
За эту субботу экзамен напишут 600 человек по всей России.
В России стартовал последний день ЕГЭ
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости

Сегодня, 8 августа, проходит последний день сдачи единого государственного экзамена 2020 года в России. Суббота является резервным днем, в который выпускники, которые не успели написать все экзамены по какой-либо уважительной причине, смогут досдать любой предмет.

Согласно данным Рособрнадзора, этим днем воспользуются всего 600 человек по всей стране, для которых организуют 120 пунктов сдачи.

Наибольшее число участников пишет в резервный день физику и обществознание – 160 и 114 человек соответственно.

Те экзаменуемые, кто напишет ЕГЭ сегодня, смогут узнать свои результаты не позднее 17 августа. Следующий после этого день, 18 августа, будет последним днем приема документов в вузы для обучения на бюджетной основе.

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