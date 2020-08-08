Военнослужащие ЦПВС раздали мирным жителям продуктовые наборы в пригороде Алеппо

Российские военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон в Сирии раздали 250 продуктовых наборов жителям населенного пункта Кафр-Даиль в пригороде Алеппо.

В продуктовых наборах - мука, чай, сахар, сгущенное молоко, рис. Продукты подобраны специально: почти все используются в традиционных сирийских блюдах. И хранятся долго.

Несмотря на то, что боевые действия на большей части страны прекратились, в провинции Алеппо до сих пор освобождают населенные пункты. Отсюда боевики ушли всего несколько месяцев назад. Нет света и воды, продукты есть только в магазинах. Но денег у местных жителей нет: работу найти почти невозможно - просто негде. Все разрушено.

Крестьянские семьи большие, еще несколько лет назад это было залогом процветания хозяйства. Сейчас, когда поля разорены, техника уничтожена, а дома лежат в руинах – люди не знают, как прокормить детей. Поэтому военные грузовики с голубыми баннерами на бортах здесь встречают с радостью.

«Ваша помощь очень нужна именно сейчас. Посмотрите, сколько людей пришло. У всех есть дети. У меня их 8. Их надо кормить, а работа есть не у всех. Спасибо вам еще раз, храни вас всевышний», - поблагодарил военнослужащих местный житель Аринут.

Кроме того, в поселке живет много вдов погибших на фронте сирийских военных.

«За те 8 лет , что здесь находились боевики, наши жители натерпелись горя от них. Они резали и убивали людей, грабили. У людей забирали все: от мебели до продуктов. Мы благодарны вашей стране, вашему президенту, вашим военным, которые помогли сирийской армии освободить наш район», - выразил благодарность глава района Кафр-Даиль Мухаммед Матар.

Несмотря на то, что жить здесь очень тяжело, люди возвращаются с радостью. Это родные дома, и здесь все же лучше, чем в лагерях для беженцев. До войны население Кафр-Даиля насчитывало около восьми тысяч человек. Вернулось уже более 5,5 тысяч. А значит, и грузовики Центра по примирению враждующих сторон здесь далеко не последний раз. Уже проведено около 2,5 тысяч гуманитарных и благотворительных акций, роздано свыше 4 тысяч тонн продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости.