Яхта c людьми пропала у побережья Хабаровского края

Вблизи побережья Хабаровского края в Татарском проливе пропало судно, с, предположительно, тремя людьми на борту. Инцидент произошел 31 июля во время движения корабля из поселка Нельмы в Советскую Гавань.

В настоящее время на поиски исчезнувшей парусной яхты «Барыня» направлен специальный вертолет со спасателями. Такую информацию предоставили в региональном отделении МЧС РФ.

Согласно имеющимся данным, на судне могут находиться три человека. Ранее, в связи с погодными условиями, использование авиации для ведения разведки и осмотра акватории с воздуха было невозможно.