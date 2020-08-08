Яхта c людьми пропала у побережья Хабаровского края
На борту исчезнувшего парусного корабля могут находиться три человека.
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Вблизи побережья Хабаровского края в Татарском проливе пропало судно, с, предположительно, тремя людьми на борту. Инцидент произошел 31 июля во время движения корабля из поселка Нельмы в Советскую Гавань.
В настоящее время на поиски исчезнувшей парусной яхты «Барыня» направлен специальный вертолет со спасателями. Такую информацию предоставили в региональном отделении МЧС РФ.
Согласно имеющимся данным, на судне могут находиться три человека. Ранее, в связи с погодными условиями, использование авиации для ведения разведки и осмотра акватории с воздуха было невозможно.