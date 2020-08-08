В госпитале МЧС РФ в Бейруте оказали помощь 92 пациентам

За первые два дня функционирования аэромобильный госпиталь МЧС РФ, развернутый в Бейруте для помощи пострадавшим после мощного взрыва, принял 92 пациента. Об этом рассказал начальник отдела медицинской службы отряда «Центроспас» МЧС России Алексей Скоробулатов.

Согласно его словам, в пятницу медики оказали помощь 79 пациентам. Кроме того, за два дня работы приняты были 12 детей.

«В основном больные травматологического, хирургического профиля с различными порезами, ушибами, переломами. Это после воздействия ударной волны», - рассказал Скоробулатов.

Специалист уточнил, что терапевтические пациенты также были приняты работниками госпиталя.

Ранее сообщалось, что за сутки госпиталь МЧС России может принять 150 человек. В расположенном на территории футбольного стадиона госпитале присутствуют хирургическое, реанимационное, стоматологическое отделения.