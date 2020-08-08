Huawei переведет все устройства на собственную операционную систему

В компании Huawei, являющейся одной из крупнейших в мире в сфере телекоммуникаций, заметно ускорили работу над собственной операционной системой.

Новая разработка должна, согласно плану, стать гарантом функционирования устройств компании после введения новых санкций Соединенными Штатами.

Глава китайской корпорации Юй Чэндун отметил, что переведены на HarmonyOS будут не только телефоны, но и вся система гаджетов, в которую входят те же планшеты или умные часы.

Как пишет портал Gizmochina.com, в компании Huawei рассчитывают, что созданная ими новая операционная система будет распространена на уровне с Apple и Google.

Ранее власти США, несмотря на изначальные возражения со стороны Министерства обороны страны, одобрили новые антикитайские санкции в отношении компании Huawei.