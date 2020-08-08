Новые ветки метро Москвы будут открыты к 2027 году

В столице было принято решение дополнить существующую схему и добавить на нее еще две ветви до 2027 года. В настоящее время определяется, где именно будут размещены линии и станции на них.

Новые ветки радиальных линий, Рублево-Архангельская и Бирюлевская, будут иметь протяженность в 19 и 43 километра соответственно. Об этом, согласно информации на официальном сайте московского комплекса градостроительной политики и строительства, сообщил заместитель мэра города Андрей Бочкарев.

Ранее указывалось, что в столице в последнее время достаточно часто стали выписываться штрафы за езду в метро, нарушающую перчаточно-масочный режим.