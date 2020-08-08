Госдеп США проводит SMS -рассылку за рубежом, в том числе в России, в рамках своей программы по поиску лиц, вмешивающихся в американские выборы. Такую информацию подтвердил специалист ведомства.

«Прогрaммa госудaрственного депaртaментa СШA Rewards for Justice (RFJ) ("Нaгрaдa зa прaвосудие") реклaмирует предложение о вознaгрaждении с помощью СМС-сообщений и рaзличных других коммуникaционных инструментов и методов… Это всемирнaя кaмпaния нa нескольких языкaх», - цитируют РИA Новости предстaвителя Госдепa.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что американские власти объявляют награду в размере 10 миллионов долларов за идентификацию или обнаружение лиц, которые вмешиваются в выборы Штатов «путем определенных преступных действий по распоряжению или контролем иностранных правительств». Позже в ведомстве уточнили, что речь идет о хакерах. После этого ряд пользователей в России сообщил о получении SMS-сообщений с соответствующим содержанием.