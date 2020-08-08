SpaceX получила контракт Пентагона на $316 миллионов

Американская компания SpaceX получила от властей Соединенных Штатов контракт на 316 миллионов долларов. Финансирование в рамках него будет выделено для обеспечения пуска аппаратов вооруженных сил США с 2022 по 2027 финансовый год. Соответствующую информацию предоставило Минобороны страны.

В настоящее время, согласно публикации Пентагона, конкретное число запусков в контракте не определено. Количество пусков в интересах нацбезопасности с космодромов на мысе Канаверал и Ванденберг, будет устанавливаться ежегодно.

Кроме SpaceX, аналогичный контракт на 337 миллионов был заключен с компанией United Launch Alliance, являющейся постоянным партнером государства для военно-космических полетов.