В Крыму продлили запрет на размещение в хостелах

На территории Республики Крым на весь август было официально продлено ограничение по размещению в хостелах.

Такое решение было принято главой региона Сергеем Аксеновым и утверждено в рамках указа о введении в Крыму режима повышенной готовности.

Ранее запрет на прием гостей в хостелах считался действующим до 1 августа текущего года. Сам текст указа опубликован на портале правительства региона.

Ранее сообщалось, что лишь за первые десять дней с начала туристического сезона в Крым прибыло приблизительно 400 тысяч отдыхающих.