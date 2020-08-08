В Крыму продлили запрет на размещение в хостелах
Ограничение решено было продлить до 1 сентября.
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На территории Республики Крым на весь август было официально продлено ограничение по размещению в хостелах.
Такое решение было принято главой региона Сергеем Аксеновым и утверждено в рамках указа о введении в Крыму режима повышенной готовности.
Ранее запрет на прием гостей в хостелах считался действующим до 1 августа текущего года. Сам текст указа опубликован на портале правительства региона.
Ранее сообщалось, что лишь за первые десять дней с начала туристического сезона в Крым прибыло приблизительно 400 тысяч отдыхающих.