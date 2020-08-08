Теплый прием: эксперт рассказал о температуре моря на курортах России

Вода в море на территории побережья Сочи и Туапсе на сегодняшний день является самой теплой среди всех российских курортов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Согласно его словам, морская вода вблизи этих городов прогреется до 27 градусов по Цельсию.

«В Геленджике чуть ниже - 26 градусов», - цитирует специалиста ТАСС.

Синоптик также указал, что достаточно теплой будет вода на пляжах Ялты, Евпатории, Феодосии, Алушты и Анапы, где температура моря дойдет до 25 градусов.