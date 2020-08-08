Минимум два человека стали жертвами мощного торнадо в Канаде

В Канаде по территории в районе города Вирден в провинции Манитоба прошел торнадо. Буйство стихии привело к смерти как минимум двух человек. Еще один мужчина в результате произошедшего получил травмы.

Жертвами торнадо стали 18-летние девушка и юноша. Их тела были обнаружены рядом с автомобилем. У другой машины был найден пострадавший мужчина 54-х лет.

Соответствующую информацию предоставила городское отделение королевской конной полиции Канады в заявлении, размещенном на официальном аккаунте в Twitter.

Разыгравшаяся стихия также стала причиной серьезного повреждения имущества на территории провинции.

Согласно информации телеканала CBC, торнадо достиг жилых поселений 7 августа вечером.