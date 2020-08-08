Мужчина и его 10-летний сын пострадали при стрельбе в Москве

На юго-востоке столицы в результате стрельбы, открытой из травматического оружия, пострадали мужчина и его десятилетний сын. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе отделения МВД Москвы.

Инцидент произошел вблизи дома 101 на улице Юных Ленинцев. По предварительным данным, выстрелы были произведены в ходе бытового конфликта. Об этом сообщают РИА Новости.

Отец был ранен, мальчик же, находящийся рядом, был задет выстрелом по касательной. В настоящее время пострадавшие отправлены в медицинское учреждение.

Сотрудники правоохранительных органов работают над выяснением всех обстоятельств произошедшего и поиском подозреваемых лиц.