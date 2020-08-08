В Екатеринбурге в батут с детьми въехал внедорожник

В Екатеринбурге на улице Краснолесья внедорожник въехал в детский батут. В момент инцидента, на нем были дети. По словам очевидцев, никто не пострадал.

Водитель допустил наезд на детский аттракцион, так как его подрезала другая машина. После столкновения с батутом, он сразу начал сдуваться. Вероятно, автомобиль врезался либо в генератор, либо в крепления батута.

Внедорожник эвакуировали, он был сильно поврежден, так как перелетел через бетонные блоки.

В комментариях жители города после инцидента стали в Сети обсуждать вопрос целесообразности выбора места для подобных развлечений, особенно, в непосредственной близости к дороге.