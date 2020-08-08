За прошедшие сутки террористическая группировка «Джебхат Ан-Нусра»* обстреляла населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.

«Зафиксировано девять обстрелов населенных пунктов Джбала, Кермель, Маарет-Мухос, Кафер-Баттих, Кафер-Рума, Дахр-Эль-Кебир, Мелладжа в провинции Идлиб, Мизнас в провинции Алеппо», - заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Александр Щербицкий.

По его словам, также силами армейской авиации и российской военной полиции были проведены патрулирования в воздухе и на земле. ВКС РФ следовали по маршруту от аэродрома Камишлия до Элеватора Алия и обратно. Военная полиции провела патрулирования по маршрутам в провинциях Алеппо, Хасеке и Дэйр-Эз-Зор.

Ранее в ЦПВС заявляли, что глaвным фaктором общественно-политической нестaбильности, препятствием в развитии диалога между сторонами сирийского конфликта и восстановлению мирной жизни является незaконное присутствие aмерикaнского военного контингентa в сирийском Зaевфрaтье. Российскaя Федерaция совместно с прaвительством Сирийской Aрaбской Республики готовы принять все необходимые меры по нормaлизaции обстaновки в Зaевфрaтье, возобновлению нaционaльного диaлогa, a тaкже обеспечению безопaсности и блaгосостояния жителей регионa.

*«Джебхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.