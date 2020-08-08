Российских автомобилистов предупредили о важных изменениях

С начала осени российских водителей ждут новые правила. Например, будут пересмотрены тарифы ОСАГО. Во-первых, начнут действовать новые правила расчета стоимости полисов ОСАГО - границы тарифного коридора расширятся на 30 процентов. Во-вторых, будет учитываться индивидуальный тариф водителя.

Также возвращается процедура техосмотра - для получения полиса ОСАГО, как и раньше, нужно будет получать диагностическую карту. Обязательным станет требование фотофиксации автомобилей при заезде и выезде из пункта техобслуживания.

Повышенные летние тарифы, которые были введены на платных участках магистралей М3, М4 и М11 компании «Автодор», будут действовать до 31 октября.

Инспекторы ДПС получат новое оборуждование для диагностики на дороге и автомобилей, которые нарушают нормы. Например, устройства для измерения остаточного протектора шин и инструментальной диагностики тормозных систем и рулевого управления.

В ПТС и СТС включат дополнительную информацию о мощности двигателя и сроке государственной регистрации и другая информация. Хотя внешне документы практически не изменятся.

Московских автомобилистов также ждут нововведения. В тоннелях на Садовом кольце и некоторых участках ТТК появится прерывистая разметка. У «зебр» уберут желтые полосы. Помимо этого, изменится обозначение некоторых парковочных мест, передает издание Autonews.

С 1 июля изменился порядок прохождения медицинского освидетельствования для получения справки для ГИБДД и порядок продления водительских прав. Также вступил в силу действие запрет на ввоз на территорию России строительной спецтехники, самосвалов, а также тягачей и пассажирских автобусов с правым расположением руля.