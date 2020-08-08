К зданию минэнерго в Бейруте прибыла ливанская армия

Оперативная группа ливанской армии прибыла к зданию министерства энергетики в Бейруте, которое штурмуют участники протестов, сообщает местный телеканал MTV.

Также протестующие атакуют здания еще трех министерств: иностранных дел, экономики и окружающей среды, а также ассоциации банков Ливана.

В ходе протестов, по меньшей мере, уже погиб один сотрудник полиции. Пострадали, по данным ливанского Красного креста уже 230 человек.

Демонстранты выражают недовольство тем, что власти страны не смогли предотвратить произошедший ранее на этой неделе взрыв в порту Бейрута. Кроме того, они требуют отставки правительства. На кадрах видно, что протестующие установили на одной из площадей Бейрута виселицы, на которую вешают картонные изображения политиков.