ЦИК Украины отменил местные выборы в подконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей

Центральная избирательная комиссия Украины отменила очередные местные выборы в районах подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей 25 октября 2020 года.

«Комиссия пришла к выводу о невозможности проведения выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов этих областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов», - сказано в сообщении на официальном сайте ЦИК.

Речь идет о 10 объединенных территориальных общинах в Донецкой и восьми в Луганской области.

Выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех вооруженных формирований и передачи Киеву контроля над украинско-российской границей.

По мнению Владимира Путина, постановление Верховной рады о местных выборах является угрозой для дальнейших попыток разрешения донбасских противоречий.