В Бейруте протестующие штурмовали здания четырех министерств

Демонстранты в Бейруте штурмуют здания министерства энергетики, иностранных дел, экономики и окружающей среды, а также ассоциации банков Ливана. В ходе протестов, по меньшей мере, уже погиб один сотрудник полиции. Пострадали, по данным ливанского Красного креста уже 230 человек.

Правоохранители вынуждены принимать слезоточивый газ.

Демонстранты выражают недовольство тем, что власти страны не смогли предотвратить произошедший ранее на этой неделе взрыв в порту Бейрута. Кроме того, они требуют отставки правительства.