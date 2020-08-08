Астрономы нашли гигантский метеоритный кратер на спутнике Юпитера

Исследователи космоса с момента появления первых снимков, на которых удалось запечатлеть спутники планеты Юпитер с близкого расстояния, начали внимательное изучение одного из них.

Было обнаружено, что поверхность Ганимеда, крупнейшего спутника во всей Солнечной системе, имеет разделение на темные области, где расположено множество метеоритных кратеров, и светлые, являющиеся сравнительно новыми.

Ранее принято было считать, что распределение таких областей не имеет системы, однако новое исследование японских астрономов говорит об обратном.

Ученые из Университета Кобе и Национального колледжа технологий в Осиме путем анализа фото 1979-1980-х годов обнаружили, что борозды на темных участках Ганимеда образуют концентрические структуры, имеющие общий центр.

Специалисты выдвинули предположение, что увиденное – следы огромного метеоритного кратера с протяженностью радиуса в 7800 километров.

Если выводы сделанного открытия действительно верны, то японские исследователи обнаружили новый крупнейший в Солнечной системе. Ранее предполагалось, что самым большим является кратер Вальхалла с радиусом в 1900 километров, расположенный на другом спутнике Юпитера, Ио.