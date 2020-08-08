Первые жертвы митингов: сотрудник полиции погиб в ходе протестов в Бейруте

По меньшей мере один сотрудник сил безопасности погиб во время столкновений в Бейруте, сообщает ливанский телеканал MTV.

Сообщается, что в ходе митингов пострадали 142 человека, как со стороны протестующих, так и полицейских. Активисты бросают в правоохранителей камни, те вынуждены применять слезоточивый газ. Ранее сообщалось, что демонстранты захватили здание ливанского МИД.

Демонстранты выражают недовольство тем, что власти страны не смогли предотвратить произошедший ранее на этой неделе взрыв в порту Бейрута. Кроме того, они обвиняют правительство и во многих других проблемах, в том числе - экономических. Митингующие требуют отставки правительства во главе с премьер-министром Хасаном Диабом и проведения досрочных парламентских выборов.