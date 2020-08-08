Работа мечты: названы вакансии с зарплатой более 300 тысяч рублей

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями за август оказались предложения директора E-commerce и руководителя департамента по работе с федеральными и локальными сетями в Москве. Работодатели готовы платить таким сотрудникам 400 и 350 тысяч соответственно.

«Работу мечты» можно найти не только в Москве, но и в регионах. Например, менеджер по развитию территории в Набережных Челнах и руководитель строительного (особо опасного) объекта на Дальнем Востоке смогут заработать от 350 тысяч рублей до вычета налогов, следует из данных популярного сервиса по поиску работы.

Также среди высокооплачиваемых должностей значатся такие, как разработчик React Front-End в Анапе, технический менеджер проектов в Санкт-Петербурге и гидрограф в Москве.

Ранее были названы самые привлекательные вакансии «на удаленке». Больше всего работодатели готовы были платить главным бухгалтерам, переводчикам с английского языка и менеджерам по развитию бизнеса.