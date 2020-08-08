Взрыв в порту Бейрута произошел из-за коррупции, считает премьер Ливана

Премьер-министр Ливии Хассан Диаб в ходе обращения к гражданам заявил, что причиной взрыва в морском борту Бейрута стала коррупция.

«Взрыв, который сотряс порт, произошел из-за коррупции», - передает его слова телеканал AL-Mayadeen.

По его словам, «Ливан пострадал от огромной катастрофы, и мы живем в ней», уточняя, что никто из виновных в катастрофе в порту не избежит ответственности.

Напомним, что разрушительный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. . Наиболее вероятной причиной взрыва считаются сварочные работы, которые спровоцировали детонацию хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. В результате взрыва погибли 158 человека более шести тысяч получили ранения.

Однако спустя несколько дней после трагедии президент Ливана Мишель Аун заявил, что не исключает и внешнего воздействия, в частности, попадания бомбы или ракеты.

Исходя из этого в стране начались протесты - недовольные протестуют против властей, которые не смогли предотвратить трагедию. Кроме того, они требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов. В контексте своего выступления Диаб указал, что внесет на следующее заседание Совета министров предложение о проведении досрочных парламентских выборов.