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Вопрос цены: с каким обманом сталкиваются льготники при покупке рецептурных лекарств

Денис Шурыгин
Ирина Егорова
19:52 08.08.2020
Штраф за подобные махинации с бесплатными лекарствами составляет до пяти миллионов рублей, но, как показывает практика, ситуация с продажей лекарств, полагающихся пациенту бесплатно, достаточно распространена.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Москве приостановили продажу и распространение лекарств в одной из аптек, которые должны были предоставляться пациентам бесплатно. Инспекторы Росздравнадзора в ходе проверки аптеки увидели, что лекарственные препараты хранятся в холодильнике вместе с продуктами.

Лекарства настоящие, не подделка, они могут спасти чью-то жизнь, вопрос в цене.

«К сожалению, это довольно распространенная история, когда лекарства закупались для регионов, для федерация, для больниц, те лекарства, которые должны быть выданы пациентам по льготе, они оказываются в аптеках, в том же городе или соседнем регионе», - заявил заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов.

В России по закону больных сахарным диабетом обеспечивают всеми необходимыми препаратами бесплатно. Но часто приходится слышать в ответ, что лекарств нет в наличии или «программа на вас не выписывает».

«На два месяца куплены сенсоры - 27 тысяч, лекарство для глаз -  четыре тысячи, еще тут таблетки, которые должны выписывать - не выписывают», - рассказала больная сахарным диабетом Алиса Лекомцева.

Если сотрудник аптеки говорит, что лекарства нет и необходимо купить его за свой счет можно воспользоваться мобильным телефоном.

«Иногда самый работающий метод - включить видеокамеру на своем телефоне и попросить все то же самое под запись. Как правило, проблема может решиться только на этом этапе», - заявила член Кировского регионального штаба ОНФ Валерия Черемисинова.

Вскоре, после введения специальной маркировки лекарств, в России определить  назначение и историю происхождения медикамента можно будет через специальное приложение на смартфоне. Оно позволит автоматически выключить из цепочки мошенников.

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