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СМИ: демонстранты в Бейруте захватили здание МИД

Ирина Егорова
18:58 08.08.2020
На протяжении нескольких дней в столице Ливана идут массовые протесты.
СМИ: демонстранты в Бейруте захватили здание МИД
© Фото: XinHua Globallookpress

Группа участников акции протеста против властей в Бейруте сумела прорваться в здание МИД Ливана, сообщает ливанское издание Daily Star. Информация и видео о случившемся появилась также в Сети

В столице Ливана уже несколько дней идут массовые протесты. Демонстранты выражают недовольство тем, что власти страны не смогли предотвратить произошедший ранее на этой неделе взрыв в порту Бейрута. Кроме того, они обвиняют правительство и во многих других проблемах, в том числе - экономических. Митингующие требуют отставки правительства во главе с премьер-министром Хасаном Диабом и проведения досрочных парламентских выборов.

Активисты кидают камни в полицию и стараются подобраться ближе к зданию парламента. Полиция в ответ вынуждена применять слезоточивый газ. 

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