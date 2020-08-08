СМИ: демонстранты в Бейруте захватили здание МИД

Группа участников акции протеста против властей в Бейруте сумела прорваться в здание МИД Ливана, сообщает ливанское издание Daily Star. Информация и видео о случившемся появилась также в Сети.

В столице Ливана уже несколько дней идут массовые протесты. Демонстранты выражают недовольство тем, что власти страны не смогли предотвратить произошедший ранее на этой неделе взрыв в порту Бейрута. Кроме того, они обвиняют правительство и во многих других проблемах, в том числе - экономических. Митингующие требуют отставки правительства во главе с премьер-министром Хасаном Диабом и проведения досрочных парламентских выборов.

Активисты кидают камни в полицию и стараются подобраться ближе к зданию парламента. Полиция в ответ вынуждена применять слезоточивый газ.