Асмус и Чадов «признались» друг другу в любви

Актриса Кристина Асмус и актер Алексей Чадов обменялись признаниями в любви в социальных сетях. Подписчики артистки сразу начали задавать соответствующие вопросы.

Асмус опубликовала снимок со съемочной площадки и подписала его: «Алексей Чадов, бесконечная любовь и благодарность». Коллега по цеху не остался в стороне и ответил сообщением: «Взаимно, Кристи!». Пост опубликован в Instagram.

Напомним, Кристина Асмус в данный момент находится в бракоразводном процессе с комиком Гариком Харламовым, с которым они объявили о расставании в июне этого года. Чадов же, в свою очередь, был женат на актрисе Агнии Дитковските около 10 лет.