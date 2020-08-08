На площади в Бейруте протестующие установили виселицу

На одной из площадей Бейрута активисты протеста установили виселицу. Видео было опубликовано в Сети. Пока на ней вешают только картонные фигуры политиков. Митингующие требуют отставки правительства во главе с премьер-министром Хасаном Диабом и проведения досрочных парламентских выборов.

Беспорядке в столице Ливана продолжаются уже несколько дней. Активисты бросают в полицию камни, сбивают бетонные ограждения, желая приблизиться к зданию парламента. В ответ правоохранители вынуждены применять слезоточивый газ и использовать дубинки.

В ходе протестов есть раненые с обеих сторон.