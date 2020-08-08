Флаги, крики, лозунги: возле парламента Бейрута начались столкновения

У здания парламента в центре Бейрута начались массовые демонстрации, в ходе которых происходят столкновения собравшихся с полицией.

Полиция для регулирования ситуации использует слезоточивый газ, в ответ митингующие кидают в правоохранителей камни. Очевидного преобладания ни с одной стороны не наблюдается, сообщается, что в парламенту стягиваются дополнительные силы полиции. Видео демонстраций опубликовано в Twitter.

В числе присутствующих на митинге также замечен губернатор Бейрута Марван Аббуд.

Ранее в Минздраве Ливана назвали число пропавших без вести после мощного взрыва в столице страны Бейруте. По данным ведомства, без вести пропавшими числятся более 60 человек, погибли 154 человека.