Тушили несколько часов: охвативший 10 домов в Самаре пожар ликвидировали

В Самаре в течение нескольких часов тушили пожар, охвативший сразу 10 жилых домов в частном секторе.

Общая площадь открытого возгорания составила 1300 квадратных метров.Пожару был присвоен третий ранг вызова - спасатели тушили возгорание с помощью специального поезда и катера, от которого проложили 700 метров рукавов для подачи воды.

Несколько семей остались без жилья и домашних животных. Людей разместили во временных пунктах, кто-то временно остался у родственников.

По данным МЧС, в результате произошедшего пострадавших нет, эвакуация людей не проводилась. Для ликвидации пожара были привлечены более 90 спасателей и 29 единиц специальной техники.