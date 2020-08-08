Названо неожиданное последствие головокружения

Ощущение головокружения сразу после того, как человек встал, может обернуться в пожилом возрасте деменцией или слабоумием. Об этом свидетельсвуют данные исследования, проведенного учеными из Университета Калифорнии на более 2000 человек в возрасте от 12 до 70 лет на протяжении 10 лет. Считается, что вероятность развития деменции в пожилом возрасте у пациентов ранее испытывающих головокружение выше на 40 процентов.

Причина заключается в нехватке притока крови к мозгу провоцируют ухудшение когнитивных функций, предает издание Daily Mail.

Также в группе риска находятся пациенты, страдающие низким давлением.

Специалисты рекомендуют тем, кто сталкивается с проблемой пониженного артериального давления - гипотонией - ежедневно соблюдать правила утреннего подъема. Вставать с постели постепенно, иначе может произойти ортостатический коллапс, в результате которого у человека появляется головокружение и полуобморочное состояние.

В кровати можно сделать легкую зарядку, а подниматься следует, держась за спинку кровати или стула, потому что в этот момент может произойти резкое падение артериального давления. Больным гипотонией необходим более долгий сон, достигающий примерно 10 часов ввиду особенности их организма.