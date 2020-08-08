Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о новом смертельном вирусе в Китае

Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о новом смертельном вирусе SFTS в Китае. В ведомстве отметили, что заболевание фиксировалось в КНР еще в 2009 году.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что случаев инфицирования SFTS в России не зафиксировано. Отечественные специалисты, в случае необходимости, готовы ему противодействовать. Об этом говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Ранее Global Times сообщило о распространении вируса SFTS, которым с начала 2020 года заболели 60 человек в КНР. Семеро из них погибли.