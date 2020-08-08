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Слезоточивый газ и дубинки: полиция разгоняет демонстрантов у здания парламента в Бейруте

Ирина Егорова
17:37 08.08.2020
Активисты протестов требуют отставки правительства во главе с премьер-министром Хасаном Диабом и проведения досрочных парламентских выборов.
Слезоточивый газ и дубинки: полиция разгоняет демонстрантов у здания парламента в Бейруте
© Фото: Marwan Naamani, dpa, Globallookpress

Полиция применила слезоточивый газ и резиновые дубинки против демонстрантов в центре Бейрута. Протестующие напали на сотрудников полиции  и попытались через бетонные заграждения прорваться к парламентскому дворцу на площади Пляс Этуаль. Они требуют отставки правительства во главе с премьер-министром Хасаном Диабом и проведения досрочных парламентских выборов.

Сообщается о раненных как со стороны протестующих, так и со стороны правоохранителей. В ходе применения силы стражам порядка удалось оттеснить демонстрантов и восстановить контроль над центральными кварталами, передает ТАСС. 

Трагедия в морском порту столицы Ливана произошел 4 августа. Взрывной волной сильно разрушило город, около пяти тысяч человек пострадали, 154 погибли, десятки числятся пропавшими без вести.

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