Слезоточивый газ и дубинки: полиция разгоняет демонстрантов у здания парламента в Бейруте

Полиция применила слезоточивый газ и резиновые дубинки против демонстрантов в центре Бейрута. Протестующие напали на сотрудников полиции и попытались через бетонные заграждения прорваться к парламентскому дворцу на площади Пляс Этуаль. Они требуют отставки правительства во главе с премьер-министром Хасаном Диабом и проведения досрочных парламентских выборов.

Сообщается о раненных как со стороны протестующих, так и со стороны правоохранителей. В ходе применения силы стражам порядка удалось оттеснить демонстрантов и восстановить контроль над центральными кварталами, передает ТАСС.

Трагедия в морском порту столицы Ливана произошел 4 августа. Взрывной волной сильно разрушило город, около пяти тысяч человек пострадали, 154 погибли, десятки числятся пропавшими без вести.