Захарова назвала задержание россиян в Белоруссии провокацией третьей страны
По мнению официального представителя МИД РФ, на провокацию указывают многочисленные факты.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», назвала задержание россиян в Белоруссии провокацией третьей страны.
«Все это подавалось в качестве чуть ли не спецоперации российской стороны для дестабилизации ситуации в соседнем государстве», - отметила Захарова.
Однако, как рассказала официальный представитель МИД, факты показали, что инцидент произошел из-за провокации третьей страны.
Также, отвечая на вопрос журналиста «Звезды», Захарова рассказала, чем занималась во время карантина. Официальный представитель МИД уделила внимание семье, сажала цветы и писала стихи.