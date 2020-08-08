Захарова объяснила «непонимание» Киевом условий минских договоренностей

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала «непонимание» официальным Киевом минских соглашений по Донбассу. Она заявила, что оно означает нежелание украинским правительством решать резонансный вопрос.

«Спустя пять лет после выработки минских договоренностей и пять лет их пытались реализовать, они знаете, что сказали? “А мы не понимаем, что там написано”. О чем это говорит? О том, что они не хотят решать этот свой вопрос», - заявила Захарова на всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов-2020».

Представитель МИД РФ подчеркнула, что российская сторона, как непосредственный участник формирования договоренностей, «свою часть дороги» прошла и готова идти дальше.

Ранее главы России и Германии Владимир Путин и Ангела Меркель негативно оценили желание Киева пересмотреть минские соглашения. Российский лидер подчеркнул, что выборочное исполнение Киевом своих обязательств заводит в тупик переговорный процесс.