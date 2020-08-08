Работа, стихи и семья: Захарова рассказала, как проводила время на карантине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», ответила на вопрос журналиста «Звезды» о том, чем она занималась во время карантина.

«Семья поехала на дачу. Мы сидели на работе и возвращались в пустые квартиры. К семье приезжала редко, на Пасху и 9 Мая. Наконец, в конце июля взяла отпуск», - сказала она.

По ее словам, «время превратилось в одни большие сутки и необходимо заново учиться жить в нормальном ритме». На отдыхе она сажала цветы, проводила время с семьей. А во время пандемии писала стихи.

«Главная тема - любовь, но остальное секрет», - отметила представитель дипведомства.

Работать фактически «в круглосуточном режиме» весной этого года, в разгар пандемии коронавируса в нашей стране и мире, приходилось потому, что многие наши соотечественники остались за рубежом при закрытых границах. Ведомство решало вопросы с содействием вывозу россиян из-за рубежа и помогало тем, кто оказался за границей в сложной ситуации из-за ограничений по коронавирусу.

В конце июня Владимир Путин наградил директора Департамента информации и печати МИД РФ Марию Захарову орденом Почета за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.