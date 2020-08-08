Лодку древлян нашли в Житомирской области

Возле села Хочино Олевского района Житомирской области Украины археологи обнаружили древнюю лодку, предположительно принадлежавшую племени древлян.

Лодку извлекли из реки Уборт. По сообщению специалистов, она хорошо сохранилась. Археологи предположили, что лодкой управлял экипаж до семи человек, ее могли использовать в военных или торговых целях.

© zhtic, Facebook

Находку поместили в местный краеведческий музей. Археологи продолжают работы возле села, говорится в сообщении Житомирского областного туристического центра в Facebook.