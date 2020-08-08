Капитан перевозившего селитру в Бейрут судна назвал версии взрыва в порту

Бывший капитан судна Rhosus, которое перевозило груз аммиачной селитры, Борис Прокошев считает, что для детонации селитры необходимо было внешнее воздействие, само по себе вещество взорваться не могло.

«Была какая-то внешняя причина. Может быть, искра, может быть, поджог, взрывное устройство. Был какой-то внешний детонатор», — пояснил Прокошев.

Также он рассказал об условиях хранения опасного груза.

«Воздух и вода туда не поступали. Каждый мешок весил тонну, было 2750 мешков», - сказал Прокошев.

Он уточнил, что каждый мешок находился в двух пакетах - герметичном полиэтиленовом, который был помещен еще в один – полипропиленовый, пояснил капитан РБК.

Аммиачная селитра хранилась в порту Бейрута с 2014 года. Тогда ее конфисковали местные таможенные службы. Корабль шел из грузинского Батуми в Мозамбик, но сделал внеплановую остановку в Ливане. Борис Прокошев тогда провел с частью команды 11 месяцев, власти Ливана запрещали им покидать страну. Чтобы вернуться домой, экипаж продал часть топлива и на вырученные деньги наняли адвоката. Суд длился три месяца.

Взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута. Взрывной волной город был превращен в руины. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2 700 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. Согласно последним данным, погибли 154 человека человек, свыше пяти тысяч пострадали. В городе на две недели ввели режим чрезвычайного положения. Наиболее вероятной причиной взрыва считаются сварочные работы. Однако спустя несколько дней после трагедии президент Ливана Мишель Аун заявил, что не исключает и внешнего воздействия, в частности, попадания бомбы или ракеты.