«Богиня неба»: заслуженный мастер спорта показала фигуры высшего пилотажа из кабины самолета
За эти кадры зрители прозвали летчицу «Богиней неба».
© Видео: Светлана Капанина © Фото: Светлана Капанина
Заслуженный мастер спорта Светлана Капанина выступила с летной программой на Дне города в Рыбинске, в ходе которой продемонстрировала фигуры высшего пилотажа.
«Я летала над рекой, народ был на берегу, а берег выше, чем река, и, конечно, все это получалось прямо перед глазами, очень интересно», - поделилась впечатлением от полета Светлана Капанина.
После выступления Светлана Капанина поделилась видеосъемкой из салона своего самолета, видео опубликовал на своей странице «ВКонтакте» мэр Рыбинска Денис Добряков.
В комментариях к записи люди восхитились мастерством и отвагой летчицы. Многие признались, что при просмотре ролика у них захватывало дух и кружилась голова.