В стране и мире «Богиня неба»: заслуженный мастер спорта показала фигуры высшего пилотажа из кабины самолета Алексей Баранов За эти кадры зрители прозвали летчицу «Богиней неба». © Видео: Светлана Капанина © Фото: Светлана Капанина Заслуженный мастер спорта Светлана Капанина выступила с летной программой на Дне города в Рыбинске, в ходе которой продемонстрировала фигуры высшего пилотажа. «Я летала над рекой, народ был на берегу, а берег выше, чем река, и, конечно, все это получалось прямо перед глазами, очень интересно», - поделилась впечатлением от полета Светлана Капанина. После выступления Светлана Капанина поделилась видеосъемкой из салона своего самолета, видео опубликовал на своей странице «ВКонтакте» мэр Рыбинска Денис Добряков. В комментариях к записи люди восхитились мастерством и отвагой летчицы. Многие признались, что при просмотре ролика у них захватывало дух и кружилась голова. © «ВКонтакте» В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует