ФСБ задержала председателя райсуда Волгограда по делу о взяточничестве

Сотрудники ФСБ задержали председателя районного суда Волгограда по делу о взяточничестве. Сообщается, что сумму в размере 25 миллионов рублей Юлия Добрынина просила у предпринимателя Владимира Зубкова за его освобождение.

Денежные средства судье передала супруга бизнесмена. При этом изначально речь шла о 20 миллионах, но позднее Добрынина убедила принести еще пять. Приняв решение о сотрудничестве с ФСБ, супруга Зубкова передала деньги судье под контролем правоохранителей.

Как сообщает ТАСС, сам он пытался препятствовать назначению судьи на должность председателя еще до своего ареста. При задержании Добрынина устроила истерику и требовала от правоохранителей отпустить ее ввиду судейской неприкосновенности.