Лицо озадаченного ответами Трампа журналиста превратилось в мем

Лицо американского журналиста Джонатана Свона, озадаченного ответами президента США Дональда Трампа на вопросы интервью, стало мемом в Сети, сообщает портал Bored Panda, собравший коллекцию появившихся юморичстических картинок.

Во время интервью лидера США и журналиста, тот спросил о пандемии коронавируса. Трамп ответил, что ситуация «находится под контролем». Свон, однако, не удовлетворился ответом и продолжил спрашивать Трампа, что он имел в виду, подчеркивая на протяжении всего интервью, что «тысяча американцев умирает в день». Он был озадачен ответами президента, а фотографии его недоуменных реакций стали вирусными.

Разговор американского лидера с журналистом был опубликован на YouTube-канале HBO.

Пользователи интернета стали использовать изображения в юмористическом контексте. По их мнению, лицо Свона хорошо подходит для описания всего, что происходит в 2020 году. В Сети стали появляться фотографии с лицом журналиста и различными ироническими подписями.