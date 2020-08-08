Люди в панике выбежали из церкви: оператор свадьбы снял момент взрыва в Бейруте

Взрыв в столице Ливана Бейруте, который унес жизни более 150 человек, попал еще на одну свадебную съемку.

До этого в Сети оказались подобные кадры, снятые оператором Махмудом Накибом. На них счастливая невеста позирует в белоснежном наряде, а затем звучит громкий взрыв. Оператор филигранно поворачивает камеру в другую сторону и снимает происходящее вокруг.

На новом видео люди в панике выбежали из церкви. Ударной волной выбило стекла.

Сегодня в Ливане рассказали, что после мощного взрыва более 60 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. В развернутый российский мобильный госпиталь продолжают поступать пострадавшие. Врачи приняли уже около сотни человек, 12 из них - дети. Наши спасатели на месте работают в три смены, сегодня они обнаружили под завалами тело еще одного погибшего.

В расследовании трагедии примут участие специалисты Интерпола. Виновных во взрыве в ближайшие дни установит военный трибунал. По одной из версий, при проведении сварочных работ взорвались почти три тысячи тонн аммиачной селитры, которые шесть лет пролежали на складе.

Трагедия в порту Бейрута произошла вечером 4 августа. Мощной взрывной волной были уничтожены десятки жилых и офисных зданий. По последним данным, погибли 154 человека.