В стране и мире Тысяча квадратных метров: в Волгоградской области полыхает одноэтажное здание Кирилл Васин К тушению привлечены 54 человека и 19 единиц техники, в том числе 40 человек и 14 единиц техники от МЧС. © Видео: Евгений Руссков, Вконтакте © Фото: Евгений Руссков, Вконтакте В городе Волжский Волгоградской области на улице Александрова дом 51 полыхает одноэтажное здание производства сэндвич-панелей. Кадры инцидента попали в Сеть. На них виден огромный столб черного дыма со стороны промышленной застройки города. © МЧС РФ Как сообщили в МЧС, горение происходит на площади 1 000 квадратных метров. Пожару присвоен ранг номер 2. Погибших и пострадавших нет. © МЧС РФ К тушению привлечены 54 человека и 19 единиц техники, в том числе 40 человек и 14 единиц техники от МЧС. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует