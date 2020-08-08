Тысяча квадратных метров: в Волгоградской области полыхает одноэтажное здание
К тушению привлечены 54 человека и 19 единиц техники, в том числе 40 человек и 14 единиц техники от МЧС.
© Видео: Евгений Руссков, Вконтакте © Фото: Евгений Руссков, Вконтакте
В городе Волжский Волгоградской области на улице Александрова дом 51 полыхает одноэтажное здание производства сэндвич-панелей. Кадры инцидента попали в Сеть.
На них виден огромный столб черного дыма со стороны промышленной застройки города.
Как сообщили в МЧС, горение происходит на площади 1 000 квадратных метров. Пожару присвоен ранг номер 2. Погибших и пострадавших нет.
К тушению привлечены 54 человека и 19 единиц техники, в том числе 40 человек и 14 единиц техники от МЧС.