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В Иркутской области продлили ограничения из-за коронавируса

Ирина Егорова
15:46 08.08.2020
До 28 августа времени людям от 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.
В Иркутской области продлили ограничения из-за коронавируса
© Фото: Александр Якшин, РИА Новости

В Иркутской области продлили действие масочного режима до 28 августа, сообщает пресс-служба правительства региона. Это касается только граждан от 65 лет. Также пенсионерам необходимо продолжать соблюдение режима самоизоляции. Работающие граждане имеют право оформить больничный лист.

«В Иркутской области действие масочного режима продлено по 28 августа включительно. До этого же времени людям от 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

Ранее в Иркутской области масочный режим был объявлен до  9 августа. На сегодняшний день в Иркутской области зафиксировано 14 623 случая заболевания COVID-19. Всего в России выявлено 882 347 инфицированных. 

Также контроль за ужесточением масок был усилен в Сочи и московском метро. Сумма штрафа за нарушение масочно-перчаточного режима в городском транспорте составляет 5000 рублей.

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