СМИ: в Китае распространяется новый вирус, убивающий людей
С начала 2020 года вирусом заразились 60 человек, семеро из них умерли.
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В Китае распространяется новый вирус SFTS, способный вызвать смерть человека.
Отмечается, что с начала 2020 года им заразились 60 человек, семеро из них умерли. Вирус распространяется через укусы клещей, при этом специалисты не исключают, что он способен передаваться от человека к человеку.
SFTS вызывает у зараженных лихорадку, сильный кашель, а также снижение тромбоцитов и лейкоцитов в крови, пишет Global Times.