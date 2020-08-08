СМИ: в Китае распространяется новый вирус, убивающий людей

В Китае распространяется новый вирус SFTS, способный вызвать смерть человека.

Отмечается, что с начала 2020 года им заразились 60 человек, семеро из них умерли. Вирус распространяется через укусы клещей, при этом специалисты не исключают, что он способен передаваться от человека к человеку.

SFTS вызывает у зараженных лихорадку, сильный кашель, а также снижение тромбоцитов и лейкоцитов в крови, пишет Global Times.