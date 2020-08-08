Вице-президент Гильдии продюсеров России погиб в Крыму

В Крыму во время путешествия по туристическому маршруту «Тропа Голицына», погиб вице-президент российской Гильдии продюсеров Виктор Глухов.

Причиной его смерти стали травмы, полученные при падении со скалы во время фотосъемки просторов крымского поселка Новый Свет. Соответствующую информацию предоставил в пятницу «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Смерть вице-главы была подтверждена в Гильдии продюсеров. В организации также уточнили, что Глухов прибыл на территорию Крыма для участия в молодежном форуме.

Продюсер скончался в возрасте 67 лет.