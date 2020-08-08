В Москве пьяный мужчина напал на полицейского
Злоумышленник пытался повредить электрический кабель в районе часовни на Житной улице.
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В субботу, 8 августа, в центре Москвы мужчина в состоянии алкогольного опьянения на напал на сотрудника полиции при задержании, заявили в пресс-службе столичного главка МВД.
Уточняется, что инцидент произошел на территории храма на Житной улице.
«Прибывшие сотрудники обнаружили пьяного мужчину, который пытался повредить электрический кабель. При задержании он оказал сопротивление и ударил полицейского», - говорится в сообщении ведомства.
На данный момент злоумышленник был доставлен в отделение полиции.