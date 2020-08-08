В стране и мире Пелена густого дыма: кадры с места крупного пожара в Бейруте Кирилл Васин На месте работают спасатели. По сообщениям очевидцев, жертв нет. © Видео: Zahra Khalil, Twitter © Фото: Zahra Khalil, Twitter В пострадавшем накануне от мощного взрыва в Бейруте произошел новый пожар. Кадры с места инцидента оказались в Сети. На них видно, как территория окутана пеленой густого дыма. На месте работают спасатели. По сообщению очевидцев, возгорание взято под контроль, жертв нет. Как писали ранее Lebanese News and Updates, пожар произошел возле государственной больницы и газового завода. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует