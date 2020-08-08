«Вопиющий пример»: Захарова назвала недобросовестной конкуренцией действия Трампа в отношении TikTok
Президент США Дональд Трамп считает приложение распространяющим дезинформацию; руководство TikTok в ответ готовится к судебным тяжбам.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия американских властей в отношении соцсети TikTok необоснованно жесткой недобросовестной конкуренцией.
«Основанный на бездоказательных обвинениях запрет американским гражданам сотрудничать с владеющей TikTok китайской компанией ByteDance в рамках агрессивного принуждения к продаже этой соцсети американским корпорациям представляет собой очередной вопиющий пример недобросовестной экономической конкуренции в борьбе за доминирование», - заявила Захарова.
Напомним, американский лидер Дональд Трамп считает, что приложение может распространять дезинформацию. Руководство TikTok в ответ пригрозило подать в американский суд.